صبيا 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسقام مدير عام مركز المبادرات النوعية بوزارة التعليم مدير عام مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات التعليم بالحد الجنوبي الدكتور أحمد بن عبدالله الغامدي اليوم ، بجولة تفقدية لعدد من مدارس الحد الجنوبي في تعليم الداير التابع لإدارة تعليم صبيا .ووقف الدكتور الغامدي خلال الجولة بمرافقة مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي ، على الإمكانات المتوفرة بمدارس الشريط الحدودي، ومدارس التوأمة ، واستمع لعرض من مدير مكتب تعليم الداير الدكتور مفرح بن مسعود المالكي عن الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات .ونوه بالأعمال والجهود التي تقدمها إدارة تعليم صبيا، ممثلة بمكتب التعليم في محافظة الداير لخدمة الطلاب والطالبات، وتقديم ما يحتاجون إليه من تجهيزات بدعم من وزارة التعليم، وبتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة.// انتهى //19:50ت م0254