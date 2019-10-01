برايا 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسقدم سفير خادم الحرمين الشريفين الغير مقيم لدى جمهورية كابو فيردي، فهد بن علي الدوسري أوراق اعتماده اليوم في القصر الرئاسي بالعاصمة برايا لفخامة رئيس جمهورية كابو فيردي (الرأس الأخضر) سابقاً ، جورج كارلوس دي الميدا فونسيكا.ونقل السفير الدوسري لفخامته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وحرصهما على تطوير العلاقات مع جمهورية كابو فيردي في المجالات كافة.وشكر فخامته، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، على ما تقدمه حكومة المملكة من دعم ومساعدات لتنمية وتطوير البنية التحتية لجمهورية كابو فيردي، مؤكدًا حرصه واهتمامه بتطوير العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية.// انتهى //19:58ت م0255