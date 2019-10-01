الرباط 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واساحتضن مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو بمدينة الرباط أمس اجتماع اللجنة المشتركة بين "الإيسيسكو" ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، الذي يوجد مقره في أنقرة.وتم خلال هذا الاجتماع التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين الطرفين خلال الفترة من 2020- 2022، ومناقشة التقرير المرحلي حول مجالات التعاون، إضافة إلى مناقشة مجموعة من الأنشطة والبرامج في مجالات مختلفة ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:12ت م0258