الدمام 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واستنظم لجنة الاتصالات والتقنية في غرفة الشرقية غداً ورشة عمل بعنوان "البريد السعودي ورحلة التحول الشامل"، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.وتتناول الورشة التي تستضيف نائب رئيس مؤسسة البريد السعودي للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان بن أنس الشريف أبرز إنجازات البريد وأهم الخدمات والمبادرات التي تُقدم تماشياً مع رؤية المملكة 2030.// انتهى//20:33ت م0260