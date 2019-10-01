القاهرة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة بذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية في هذا الإطار.وأكد الرئيس المصري خلال اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية ورئيس المخابرات العامة اليوم أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويدعمه ويقف وراءه بكل قوة وحسم، منوها بأن الشعب المصري يعي تماماً حجم التحديات التي يواجهها الوطن.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، في مقدمتها مستجدات الحرب على الإرهاب التي تخوضها مصر، وجهود استهداف البؤر الإجرامية والمتطرفة والتأكيد على استمرارها حتى القضاء عليها.// انتهى //20:48ت م0262