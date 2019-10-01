عمّان 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسبدأت أعمال المؤتمر الثامن للخُبراء العرب في الأسماء الجغرافية بمشاركة مندوبين من الدول العربية وعُلماء وباحثين في مجال الأسماء الجغرافية.ويهدف المؤتمر الذي عقد في مبنى المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا التابع للأمم المتحدة بعمّان، إلى اعتماد نمط موحّد للأسماء الجغرافية، والمحافظة عليها كإرث ثقافي عربيّ والحد من تغييرها واندثارها، وإبراز دور الأسماء الجغرافية في التنمية المستدامة على المستوى الوطني والعربي.ويناقش المشاركون في المؤتمر ما يزيد عن خمسين ورقة عمل في مجال التسمية والترقيم.// انتهى //20:52ت م0263