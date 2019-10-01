القاهرة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسفاز فريق الاتحاد السكندري على ضيفه نادي الجونة بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.سجل هدف الاتحاد السكندري اللاعب محمود رزق في الدقيقة 45 من المباراة.ويعد هذا الانتصار الأول للاتحاد السكندري في الدوري المصري بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الزمالك بهدف دون رد، بينما تلقى الجونة الهزيمة الثانية على التوالي بعد خسارته في الجولة السابقة أمام الإسماعيلي بهدف نظيف.// انتهى //21:06ت م0266