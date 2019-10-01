الرياض 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسرأس رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي اليوم اجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الـ 101 واجتماع اللجنة التنفيذية ال95 والذي عقد في حائل باستضافة الغرفة التجارية والصناعية بحائل وبمشاركة نائب الرئيس ورئيس غرفة حائل الأستاذ عبدالله العديم ورؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية بالمملكة لمناقشة جملة من الموضوعات التطويرية للمجلس.وأكد الدكتور سامي العبيدي أن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات الهادفة لإحداث نقلة نوعية في العمل المؤسسي لقطاع الأعمال بشكل عام خلال المرحلة القادمة، منها مخرجات الفريق الفني لتطوير خدمات مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية بالمملكة وإنشاء لجان وطنية متخصصة في مختلف قطاعات ومجالات القطاع الخاص.وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية على أهمية نتائج هذه الاجتماعات والتي تسهم بشكل فاعل في تحفيز القطاع الخاص الشريك الإستراتيجي للقطاع العام لمواكبة الخطط التنموية الرامية إلى التوسع في الإنجازات والشراكات المحلية والعالمية والاستثمارات في العنصر البشري والبنية التحتية لتكون المملكة معلماً عالمياً يمزج الهوية بالحضارة والمدنية، من خلال العمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 تنفيذاً لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله-.كما أشاد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل الأستاذ عبد الله العديم بالموضوعات محط النقاش ومخرجات الاجتماعات والتي تركز على أهمية دور القطاع الخاص في ظل انفتاح المملكة على الاقتصاد العالمي وتبادل الخبرات و التجارب والنماذج الناجحة .// انتهى //21:06ت م0267