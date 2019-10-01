السيح 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسأعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم عن انطلاق مسابقة القرآن الكريم للطالبات بكليات الجامعة في نسختها التاسعة.وأكد عميد شؤون الطلاب الدكتور ثلاب بن عبدالله الشكرة حرص الجامعة على إقامة مختلف المسابقات النوعية بين الطالبات ومن ضمنها هذه المسابقة التي تعزز الاهتمام بكتاب الله تعالى في نفوس الطالبات وتهدف إلى غرس التنافس على حفظ القرآن الكريم وتجويده.وأوضح الدكتور الشكرة أن المسابقة تتكون من أربعة فروع وهي :الفرع الأول : حفظ القرآن كاملاً مع التجويد.الفرع الثاني : حفظ خمسة عشر جزءاً مع التجويد.الفرع الثالث : حفظ عشرة أجزاء مع التجويد.الفرع الرابع : حفظ خمسة أجزاء مع التجويد.21:31ت م0269