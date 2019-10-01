الرياض 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسدشنت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم مساء اليوم جائزة التميز في دورتها الثامنة، بحضور عدد من المختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الجمعية بالرياض.وتأتي جائزة التميز استمراراً وتعزيزاً وتتويجاً لجهود الجمعية على مدى أعوام ماضية في سبيل خدمة المختصين والمختصات في مجال صعوبات التعلم.وقدم رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان في كلمة له شكره للحضور على التعاون المستمر في سبيل المشاركة في الرسالة التربوية التي تقوم بها الجمعية، وقال :" نعدكم -إن شاء الله تعالى- بأن تروا الجمعية دائماً سباقة لكل مافيه رقي وازدهار، وسنبذل قصارى الجهود فى أداء مهمتنا على الوجه المطلوب لدعم ومؤازرة العمل الخيري والإنساني، ونطمح لتلقي آراء واقتراحات الجميع لتحقق آمال وطموح أبنائنا من ذوي صعوبات التعلم وأسرهم ولمستقبل مشرق -بإذن الله تعالى- والمساهمة في رؤية الوطن ٢٠٣٠ .وثمن آل عثمان الجهود الموفقة التي قدمها أمين عام الجائزة رائد الغفيلي وفريق العمل الذي يشرف ويتابع كل خطوات الجائزة، حتى تكون جميع برامج وأنشطة الجمعية على درجة من الإتقان والتميز، وتحقق تطلعات الرئيس الفخري للجمعية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر مستشار خادم الحرمين الشريفين، متطلعاً إلى مشاركة الجميع في هذه الجائزة التي رُصد لها مبلغٌ يتجاوز 170 ألف ريال.يذكر أنه وُسع نطاق المشاركة في جائزة التميز لصعوبات التعلم في دورتها الثامنة لتشمل المتخصصين والمتخصصات في صعوبات التعلم، ويندرج تحت هذه الفئة المعلم والمشرف وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وكذلك الطلاب الذين يدرسون التخصص، كما أتيحت فرصة المشاركة لأولياء الأمور والمدارس والمراكز التي لديها جهوداً متميزة تجاه ذوي صعوبات التعلم.// انتهى //21:40ت م0272