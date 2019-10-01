نيويورك 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية إنها، ستدعم حملة للتطعيم ضد الكوليرا في السودان، بالاشتراك مع منظمة اليونيسف.وأوضحت في إعلانها أن الحملة تستهدف 1.6 مليون شخص في 8 محليات بولايتين سودانيتين، سبق أن جرى التبليغ فيهما عن حالات مؤكدة للإصابة بالكوليرا.وقال المتحدث باسم المنظمة المعنية بالصحة العالمية طارق جاساريفيتش، اليوم في مؤتمر صحفي: إن حملة التطعيم ضد الكوليرا عن طريق الفم جاءت استجابة لطلب من وزير الصحة السوداني.وبيّن أن حملة التطعيم التي تعمل بتمويل من التحالف الدولي ستغطي ولايتي النيل الأزرق وسنار، وستوجه لمن هم فوق سن العام الواحد، بما في ذلك المرضعات والحوامل، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى في منتصف أكتوبر الجاري.وبحسب المتحدث الرسمي للمنظمة، أعلن وزير الصحة السوداني أكرم التوم، رسمياً في 8 سبتمبر، عن تفشي الكوليرا في الولايتين المعنيتين؛ مشيراً المتحدث باسم المنظمة إلى عدد الحالات التي جرى الإبلاغ عنها حتى تاريخ 28 من الشهر المنصرم، إذ بلغت 215 حالة مؤكدة، من بينها 8 حالات وفاة.المتحدث الرسمي ذاته أكد أن منظمة الصحة العالمية تعمل حالياً مع وزارة الصحة السودانية، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء المحليين والدوليين، للتحضير والاستجابة لتفشي الكوليرا المحتمل في ثماني ولايات معرضة للخطر (النيل الأزرق، سنار، النيل الأبيض، كسلا، القضارف، الجزيرة، نهر النيل، وولاية الخرطوم)، مشيراً إلى أن جميع تدابير التأهب والاستجابة الحالية تستند على "الدروس المستفادة من آخر تقييم لتفشي وباء الكوليرا والحمى القلاعية" في الفترة المشار إليها من 2016م إلى 2018م، وكلفت به المنظمة شركاء محليين.// انتهى //21:50ت م0273