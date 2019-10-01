المدينة المنورة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واستشهد المدينة المنورة أكبر تجمع للجمعيات والمؤسسات والشركات الخاصة بخدمة ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بعدد من الدول العربية والإسلامية في المعرض المصاحب لفعاليات الندوة الدولية لتعليم القرآن الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان : (تقويم الواقع واستشراف للمستقبل)، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، وتستمر لثلاثة أيام.وتعرض هذه الجمعيات عبر أجنحتها بالمعرض الذي يرعى حفل افتتاحه الرسمي معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد نيابة عن معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ صباح الغد بحضور كوكبة من الباحثين والأكاديميين والمختصين من عدد من الدول العربية والإسلامية ضيوف الندوة.وتقدم الأجنحة خدمات لزوار المعرض تستهدف تعليم القرآن الكريم لذوي الإعاقة إلى جانب مشاركة عدد من المخترعين الذين يعرضون اختراعاتهم الخاصة بخدمة ذوي الإعاقة وآخر ما توصلت له التقنية الحديثة في هذا الصدد.ويشارك مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بجناح يستعرض جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم وطباعة المصاحف على طريقة برايل وآلية الطباعة، إلى جانب عرض أفلام ثلاثية الأبعاد للمجمع وخدماته تنقل الزائرين في جولة داخل أروقته والتعرف عن قرب على خدماته.فيما وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدعوة لعموم أهالي وزائري المدينة المنورة حضور فعاليات الندوة والمعرض المصاحب لها والاستفادة من المعروضات والبرامج المقدمة لذوي الإعاقة.// انتهى //22:02ت م0274