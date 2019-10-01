الرياض 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسفاز نادي الهلال السعودي على نظيره السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال مواجهتهما اليوم على إستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم.تقدم السد عبر هدف لاعب الهلال بافيتمبي غوميز بالدقيقة 14 "خطأ في مرماه" ، قبل أن يرد الهلال برباعية عن طريق غوميز بالدقيقتين 33 و60 ، وعلي البليهي في الدقيقة 45 ، ومحمد الشلهوب في الدقيقة 67 .وأكمل السد المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد الظهير الأيسر عبدالكريم حسن في الدقيقة 35 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في 22 أكتوبر الجاري على إستاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.// انتهى//22:43ت م0278