عرعر 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسنظم مركز التنمية الاجتماعية بعرعر التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم فعاليات اليوم العالمي للمسنين 2019 تحت شعار "كبارنا بركة وعطاء "، وذلك بالمسطحات الخضراء بشارع النخيل بحضور المدير العام للفرع النوري بن علي .وتحدث عدد من كبار السن عن تجاربهم الشخصية إضافة إلى القصائد والمسابقات .وأكد مدير مركز التنمية الاجتماعية بعرعر عايد مرضي العنزي أهمية اليوم بالنسبة للجميع، حيث تمثل هذه الفئة الغالية شريحة من مجتمعنا الذي يقدر ويحترم دورهم في بناء المجتمع والوطن، مضيفاً أن المركز حريص على إتمام مثل هذه الفعاليات .// انتهى //22:46ت م0279