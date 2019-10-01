القاهرة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسدعا الملتقى العربي الثالث "مكافحة الفساد- أولوية تنموية في المنطقة العربية"، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مقرها بالقاهرة، إلى إقامة مراكز علمية وبحثية ومعاهد متخصصة في تدريب الكوادر العاملة في الكشف والتحقيق لقضايا الفساد، فضلاً عن مراكز رصد للنزاهة والشفافية في الوطن العربي.وأوصى الملتقى في ختام أعماله اليوم، بضرورة الاهتمام بتفعيل المشاركة المجتمعية باعتبارها أساساً مهماً في تعزيز الجهد الحكومي لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هذا يتطلب فتح قنوات اتصال وتواصل مع الموظفين والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني.وأكد المشاركون على ضرورة التركيز على النشاطات الوقائية وبناء الإنسان وتحصينه من الوقوع في الفساد، والتركيز على برامج التوعية وتحفيز الوازع الديني والأخلاقي والقيم المجتمعية.ودعا الملتقى الدول العربية إلى توفير قدر كبير من الشـفافية في القوانين والتنظيمات المختلفة، سواء كانت اقتصادية أو سياسـية أو قضـائية أو إدارية، والعمل على تدارك نقاط الضعف فيها والتي من شأنها الحد مـن انتشـار الفساد، وأهمية تفعيل أجهزة المساءلة ومكافحة الفساد مع إشراك أصحاب الأعمال والمـواطنين فيهـا.وأشار الخبراء المشاركون بالملتقى إلى ضرورة تحديث وسائل وأساليب الرقابة المالية والإدارية، واستخدام التقنيات الحديثة، مؤكدين على ضرورة مشاركة الإعلام في مكافحة الفساد من خلال المشاركة في رفع درجة الوعي لدى الجمهور عبر توعيته بمخاطر الفساد وضرورة التبليغ عنه وكذلك إيصال المعلومة للمواطن بأمانة، وحماية الشهود والمبلغين.// انتهى //22:52ت م0281