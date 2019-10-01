القاهرة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسارتفع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر ليبلغ نحو 117ر45 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، ليسجل بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا مقارنة بالشهور الماضية.وأوضح البنك المركزي المصري في تقريره الشهري الذي نشر اليوم أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 148 مليون دولار، حيث سجل 969ر44 مليار دولار في شهر أغسطس 2019.وبذلك يكون احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي قد ارتفع بنحو 567ر2 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري.// انتهى //23:05ت م0282