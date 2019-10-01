أبوظبي 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أبوظبي ملك تونغا توبو السادس الذي يزور الإمارات حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة في مختلف المجالات, إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:11ت م0283