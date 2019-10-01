عام / مدير تعليم البكيرية يزور معهد طيران القوات البرية بالقصيم
الثلاثاء 1441/2/2 هـ الموافق 2019/10/01 م واس
بريدة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس
زار مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح وعدد من القيادات التعليمية اليوم مقر معهد طيران القوات البرية بالقصيم ، حيث كان في استقبالهم قائد المعهد اللواء طيار ركن عبدالله بن راجي الجهني وعدد من الضباط من منسوبي معهد الطيران .
واطلع وفد التعليم على أقسام المعهد مع توضيح مهام عمل المعهد وأقسامه المختلفة .
وعبر الدكتور الراجح عن شكره وتقديره لقائد ومنسوبي المعهد على الحفاوة والاستقبال ، منوهاً بالتطور الذي تشهده القوات البرية والمعهد النموذجي الذي يفتخر به أبناء المنطقة.
// انتهى //
23:32ت م
0288