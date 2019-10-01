بريدة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسزار مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح وعدد من القيادات التعليمية اليوم مقر معهد طيران القوات البرية بالقصيم ، حيث كان في استقبالهم قائد المعهد اللواء طيار ركن عبدالله بن راجي الجهني وعدد من الضباط من منسوبي معهد الطيران .واطلع وفد التعليم على أقسام المعهد مع توضيح مهام عمل المعهد وأقسامه المختلفة .وعبر الدكتور الراجح عن شكره وتقديره لقائد ومنسوبي المعهد على الحفاوة والاستقبال ، منوهاً بالتطور الذي تشهده القوات البرية والمعهد النموذجي الذي يفتخر به أبناء المنطقة.// انتهى //23:32ت م0288