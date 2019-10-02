واشنطن 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسانكمش قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر سبتمبر إلى أضعف مستوياته منذ أكثر من عشر سنوات، في ظل تدهور أوضاع الشركات بدرجة أكبر وسط توترات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.وأوضح تقرير صادر عن معهد إدارة المشتريات الأمريكية اليوم أن مؤشره لأنشطة المصانع الأمريكية تراجع إلى 47.8، في أدنى قراءة له منذ يونيو 2009.وتأتي بيانات سبتمبر بعد تسجيل 49.1 في أغسطس الماضي.// انتهى //00:00ت م0290