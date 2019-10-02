الرياض 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم النائب البرلماني بجمهورية الأرجنتين ورئيس لجنة الصداقة الأرجنتينية السعودية ديجو ميستري .وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الرياض به متمنياً له طيب الأقامة في المملكة .وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل التعاون والتطوير بين العاصمة الرياض وبيونس ايرس .حضر الاستقبال معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين وعضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة السعودية الأرجنتينية بندر بن محمد العسيري وسفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني .// انتهى //00:18ت م0292