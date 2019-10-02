عام / أمطار على محافظة أضم والمراكز التابعة لها
الأربعاء 1441/2/3 هـ الموافق 2019/10/02 م واس
أضم 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس
هطلت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة والمراكز التابعة لها، شملت (سوق العين , والمرقبان , وحقال , وبني هلال , والجائزة , والضهيا ,وأتانه , وسلبه , وصوانة , والحجرة، والمرتفعات الجبلية , وبعض القرى والهجر), سالت على إثرها الأودية والشعاب وأرتوت الأرض.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
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