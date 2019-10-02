أضم 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسهطلت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة والمراكز التابعة لها، شملت (سوق العين , والمرقبان , وحقال , وبني هلال , والجائزة , والضهيا ,وأتانه , وسلبه , وصوانة , والحجرة، والمرتفعات الجبلية , وبعض القرى والهجر), سالت على إثرها الأودية والشعاب وأرتوت الأرض.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //00:32ت م0293