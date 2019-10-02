رام الله 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسرحب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار الاتحاد الأوروبي استمرار تقديم الدعم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا".وقال المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون اليوم: إن قرار لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي يرفض اقتراحاً من كتلة المحافظين اليمينية، يعبر عن التزام الاتحاد بالمكانة القانونية للوكالة وضرورة استمرار دورها وفقاً لقرار إنشائها رقم 302 لحين حل قضيتهم وفقاً للقرار 194.وثمن المجلس الوطني التبرعات المالية الكبيرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لوكالة الأونروا لتمكينها من تقديم خدماتها التعليمية والصحية وغيرها.// انتهى //00:39ت م0294