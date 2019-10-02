موسكو 02 صـفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسبحث سفير اليمن في موسكو الدكتور أحمد الوحيشي اليوم مع نائب وزير التطوير الرقمي والاتصالات في روسيا ألكسي فولين، رئيس الجانب الروسي في اللجنة اليمنية ـ الروسية المشتركة التحضيرات لاستئناف عمل اللجنة بما يخدم مصالح البلدين وفي إطار جهود إعادة الأعمار في اليمن.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المسؤول الروسي أبدى استعداد بلاده لبدء التنسيق لاجتماعات اللجنة.// انتهى //01:22ت م0297