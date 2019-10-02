سياسي / بحث استئناف عمل اللجنة المشتركة اليمنية الروسية
الأربعاء 1441/2/3 هـ الموافق 2019/10/02 م واس
موسكو 02 صـفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس
بحث سفير اليمن في موسكو الدكتور أحمد الوحيشي اليوم مع نائب وزير التطوير الرقمي والاتصالات في روسيا ألكسي فولين، رئيس الجانب الروسي في اللجنة اليمنية ـ الروسية المشتركة التحضيرات لاستئناف عمل اللجنة بما يخدم مصالح البلدين وفي إطار جهود إعادة الأعمار في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المسؤول الروسي أبدى استعداد بلاده لبدء التنسيق لاجتماعات اللجنة.
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