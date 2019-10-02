واغادوغو 2 صفر 1441 هـ الموافق 1 أكتوبر 2019 م واسقتل ستة أشخاص آخرين على يد مسلحين في منطقة زيمتنغا التابعة لمقاطعة بام شمال بوركينا فاسو، وفق وكالة الأنباء البوريكينة اليوم.وأوضحت الوكالة أن الضحايا الستة قتلوا بعدما هربوا من القرى المجاورة خوفًا من هجوم مسلحين يتنقلون بين القرى على دراجات نارية، منذ ثلاثة أيام ويقتلون ويبثون الرعب في السكان العزل.وقد قتل في المنطقة نفسها نحو 24 شخصًا منذ السبت الماضي في قرى متفرقة، فيما هرب نحو 20 ألف ساكن إلى مدينة كونغوسي على بعد أكثر من مائة كيلومترًا من هناك.// انتهى //02:05ت م0299