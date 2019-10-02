الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية جنوب أفريقياولي العهد يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء إثيوبيا تطورات الأوضاع في المنطقةأمير الرياض يستقبل عددًا من أصحاب المعالي ورؤساء المحاكمفيصل بن مشعل يسلّم 40 أسرة بمحافظة البدائع مفاتيح وحداتهم السكنية الجديدةالجبير: ادعاء النظام الإيراني أن المملكة أرسلت لها رسائل «غير دقيق»القصبي: الموافقة على تطوير منظومة المجالس البلدية تسهم في الارتقاء بالخدماتبنتن: نسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج واستخدام التقنيات الحديثةمدني مكة يباشر احتجازات بسبب الأمطار الغزيرة.. ولا إصاباتالمالية: تعقد ورشة عمل للتعريف بمزايا منصة «اعتماد» الجديدةإعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع خلال 30 يومًاتعليق الدراسة بمدارس جازان وصبيا اليومالسيسي يتعهد بمواصلة مواجهة الإرهاب في مصرالملتقى العربي يوصي بإقامة معاهد متخصصة لتدريب الكوادر على التعامل مع قضايا الفسادالحكومة اليمنية تدعو الأمم المتحدة للضغط على ميليشيا الحوثيالحكومة اليمنية تدين طرد ميليشيا الحوثي الإرهابية لممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسانإدارة ترمب تشن هجوماً عنيفاً على التحقيق الرامي لعزله// يتبع//06:06ت م0003