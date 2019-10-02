عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1441/2/3 هـ الموافق 2019/10/02 م واس
الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا
ولي العهد يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء إثيوبيا تطورات الأوضاع في المنطقة
أمير الرياض يستقبل عددًا من أصحاب المعالي ورؤساء المحاكم
فيصل بن مشعل يسلّم 40 أسرة بمحافظة البدائع مفاتيح وحداتهم السكنية الجديدة
الجبير: ادعاء النظام الإيراني أن المملكة أرسلت لها رسائل «غير دقيق»
القصبي: الموافقة على تطوير منظومة المجالس البلدية تسهم في الارتقاء بالخدمات
بنتن: نسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج واستخدام التقنيات الحديثة
مدني مكة يباشر احتجازات بسبب الأمطار الغزيرة.. ولا إصابات
المالية: تعقد ورشة عمل للتعريف بمزايا منصة «اعتماد» الجديدة
إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع خلال 30 يومًا
تعليق الدراسة بمدارس جازان وصبيا اليوم
السيسي يتعهد بمواصلة مواجهة الإرهاب في مصر
الملتقى العربي يوصي بإقامة معاهد متخصصة لتدريب الكوادر على التعامل مع قضايا الفساد
الحكومة اليمنية تدعو الأمم المتحدة للضغط على ميليشيا الحوثي
الحكومة اليمنية تدين طرد ميليشيا الحوثي الإرهابية لممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان
إدارة ترمب تشن هجوماً عنيفاً على التحقيق الرامي لعزله
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