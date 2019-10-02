طرابلس 3 صفر 1441 هـ الموافق 2 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على جهود المجلس الرئاسي وحكومته من أجل تخفيف معاناة الأسر النازحة جراء حرب جنوب العاصمة، وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مشيرةً إلى مواصلة سلاح الجو للجيش بقصفه لمواقع قوات الوفاق نتج عنها تدمير مخزن للأسلحة فى قاعدة معتيقة الجانب العسكري، ويقصف آهداف عسكرية في قاعدة مصراتة الجوية.ونقلت الصحف بيان المنظمة الدولية للهجرة، وإعلانها ارتفاع ضحايا الغرق بين المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط إلى 994 من الرجال والنساء والأطفال خلال العام 2019، موضحةً أنه وسط موجة متصاعدة من المشاعر المعادية للمهاجرين في سياستنا في جميع أنحاء العالم، فإن هذا الرقم المروع لحوالي 1000 حالة وفاة.وتطرقت الصحف إلى بيان الإدارة الأمريكية ووصفها إيطاليا بـ”حليف رئيسي” ضمن منظومة شمال الأطلسي (الناتو)، حسبما جاء في مذكرة صدرت تزامنًا مع زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو الحالية إلى روما، موضحةً أن إيطاليا قائد وضامن للأمن في المجتمع الدولي وشريك موثوق به.ورصدت الصحف التحركات الدولية الحالية لأكثر من 50 دولة من أجل مؤتمر برلين القادم لحل الأزمة الليبية، مشيرةً إلى الضغط الأمريكى والغربي على الجانب الليبي في شرق البلاد ومحاولاته من أجل انقسام مؤسسة النفط من أجل وقف تصدير النفط وبيعه خارج المؤسسة الليبية الشرعية.// انتهى //08:35ت م0012