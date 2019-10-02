بيروت 3 صفر 1441 هـ الموافق 2 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء حيث شدد المجلس على مضامين كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وما اشتملت عليه من دعوة للمجتمع الدولي بالوقوف موقفًا موحدًا وصلبًا لممارسة أقصى درجات الضغط لإنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني.وركزت صحف الأربعاء على إصدار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرارًا بالسماح للمصارف فتح اعتمادات لاستيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية بالإضافة إلى تأكيد وزارة المال اللبنانية أن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قررت الإبقاء على تصنيف لبنان الائتماني.وفي الشأن العراقي، أخبرت عن قتل مدنيين وإصابة نحو 200 شخص بجروح أثناء تفريق القوات الأمنية بالرصاص الحي والمطاطي والغاز لاحتجاجات في بغداد وجنوب البلاد.وتطرقت إلى دعوة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين إلى تكثيف الجهود لضمان عودة طوعية وآمنة وكريمة للاجئي الروهينجا إلى وطنهم مينمار.وعرضت الصحف اللبنانية للاحتفالات التي شهدتها العاصمة الصينية بكين بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس الحكم في البلاد وما تخلل ذلك من إستعراض عسكري ضخم.وتناولت الصحف إعلان رئيس مجلس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستعرض قريبًا مقترحات تعديل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمعروف بـ "بريكست".// انتهى //08:42ت م0013