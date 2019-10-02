رام الله 3 صفر 1441 هـ الموافق 2 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم شكر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدلعزيز آل سعود حفظه الله ، تقديرًا لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للشعب الفلسطيني.وتابعت صحف فلسطين أقوال رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، إننا سنبحث في الانتخابات والاستعدادات لها، والإجراءات التي يجب أن نتخذها من أجل تحقيق هذا الهدف.وسلطت الصحف الضوء على ترحيب المجلس الوطني الفلسطيني، بقرار الاتحاد الأوروبي استمرار تقديم الدعم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".وتناولت صحف الصباح تأكيدات الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) اليوم ضرورة دعم جهود فلسطين في تنفيذ إصلاحات تشريعية وتنظيمية يعزز من فرص تشجيع الاستثمار وتنمية الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وأولت صحف هذا النهار اهتمامًا بتصريحات أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأن الوقت لم يحن لعودة سوريا للجامعة العربية، لافتًا الانتباه إلى أنه يتصور أن تعود سوريا إلى الجامعة عندما تستقر الأمور بها وتنطلق سورية الجديدة، إلا أنه اشترط ألا تكون سوريا الجديدة "مرتمية في أحضان إيران".وأوردت صحف اليوم ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 272 شخصًا لقوا حتفهم في سورية في سبتمبر الماضي، بينهم 134 مدنيًا.// انتهى //09:44ت م0025