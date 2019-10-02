الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسشاركت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" أمس، بعدد من الفعاليات بمناسبة "اليوم العالمي لكبار السن" تحت شعار "رحلة إلى المساواة العمرية" الذي يصادف 1 أكتوبر من كل عام.وأوضح المدير التنفيذي لجمعية "وقار" عبدالعزيز الهدلق أن هذه المشاركة تأتي انطلاقاً من القيم والثوابت الإسلامية الداعية إلى رعاية كبار السن والعناية والاهتمام بهم، وإبراز دورهم في تنمية وخدمة المجتمع وقدرتهم على العطاء، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم المهنية والعلمية، ومساندتهم ورفع مستوى الوعي بحقوقهم والاهتمام بهم.وقال: إن "وقار" أعدت برنامجاً بهذه المناسبة، يحتوي على عدد من الأنشطة والفعاليات بهدف زيادة الوعي الثقافي والاجتماعي لدى كافة شرائح المجتمع بفئة كبار السن لخدمتهم.وبين أن الجمعية أطلقت بهذه المناسبة " وحدة وقار للاستشارات الهاتفية " التي تهدف من خلالها إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق لكبار السن مع الأسرة والمجتمع في مختلف المجالات، كما نَظّمت "وقار" دورة تدريبية خاصة للمستشارين والمستشارات بعنوان "المستشار لكبار السن"؛ لتدريبهم على مزيد من المهارات المهنية لخدمة هذه الفئة.وتواجدت "وقار" بعدد من الأركان التعريفية والتوعوية التثقيفية للزوار، في كل من مستشفى الملك فيصل التخصصي، ودار الرعاية الاجتماعية للمسنين، وفندق كراون بلازا، والأحوال المدنية برويال مول"، ضمن مبادرات "وقار" المجتمعية حيث تمثّلتْ هذه الأركان في استشعار المجتمع أهمية مساندة كبار السن وتوقيرهم، كما تم استعراض لمحة عامة عن الخدمات المُقدّمة لفئة كبار السن من قِبل جمعية "وقار"، وأهم احتياجاتهم.وفي هذا الإطار، شاركت " وقار " بتصميم بموشن جرافيك، بعنوان "الرحلة إلى المساواة العمرية" الذي يهدف إلى عدم التمييز والتقييم وفقا للسن، وإنما للكفاءة أو القدرة على العمل.// انتهى //10:01ت م0027