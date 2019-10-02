القاهرة 3 صفر 1441 هـ الموافق 2 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويدعمه ويقف وراءه بكل قوة وحسم.ولفتت الانتباه إلى مطالبة مصر خلال جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا أمس بمحاسبة داعمي الإرهاب في سوريا واتخاذ إجراءات جادة وجماعية على صعيد مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة غير الشرعية.وتناقلت الصحف أنباء مقتل شخصين وإصابة أكثر من 200 أخرين في مظاهرات متفرقة بعدة مدن عراقية احتجاجًا على البطالة والفساد وضعف الخدمات.وأخبرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس وزراء أستراليا مساعدة وزير العدل الأمريكي في جمع معلومات لفتح تحقيق يهدف إلى ضرب مصداقية تحقيق روبرت مولر حسبما أكدت وسائل إعلام أمريكية.وعرجت على إعلان رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستعرض مقترحات جديدة بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" "قريباً جداً ".وسلطت صحف القاهرة الضوء على استعراض الصين قوتها بعرض عسكري بمناسبة الذكرى السبعين لقيام النظام الشيوعي، مقابل احتجاجات في جزيزة هونج كونج التي تتمتع بحكم ذاتى من قبل ناشطين مناوئين لبكين تعهدوا بإفساد الاحتفالات.// انتهى //10:02ت م0028