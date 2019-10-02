الدمام 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسيبدأ الناقل الوطني الاقتصادي "طيران ناس" غداً، تشغيل أولى رحلاته من مطار الأحساء الدولي إلى وجهاته الجديدة لكلٍ من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك بواقع 3 رحلات أسبوعية لكل وجهة، في أيام الأحد والخميس والسبت.ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيه سمو أمير المنطقة الشرقية بدراسة الاحتياج الفعلي لمطارات المنطقة الشرقية ابتداءً بمطار الملك فهد الدولي مروراً بمطاري الأحساء وحفر الباطن، والسعي لمواكبة الطلب المتزايد بتوسيع وجهات السفر وزيادة السعة المقعدية وفق المتطلبات التنظيمية.من جهته رفع صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه وباسم أهالي الأحساء، على اهتمام سموه وحرصه على أن يكون مطار الأحساء مواكباً لتطلعات ورغبات الأهالي، مبيناً أن مبادرة طيران ناس بتغطية الطلب المتزايد في مطار الأحساء ستسهم في التيسير على قاصدي الأحساء باعتبارها مقصد سياحي وتجاري لقطاع الأعمال، وسيسهم في تحقيق رؤية سمو أمير المنطقة الشرقية بتيسير الوصول إلى المحافظة المسجلة في قائمة التراث العالمي لدى اليونيسكو، كما ستسهم هذه الوجهات في ربط المسافرين عبر مطار الأحساء بالوجهات الدولية تدريجياً وصولاً إلى تسيير رحلات مباشرة من مطار الأحساء بمشيئة الله.يشار إلى أن طيران ناس سبق أن شغل خطاً ملاحياً بين مطاري الملك فهد الدولي ومطار حفر الباطن، الذي أسهم في التيسير على المسافرين، وتغطية جزء كبير من الطلب على السعة المقعدية من مختلف محافظات المنطقة، الذي دشنه سمو أمير المنطقة الشرقية أثناء زيارة سموه للمحافظة وتدشين عدد من المشروعات التنموية.// انتهى //10:09ت م0029