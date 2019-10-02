جدة 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسنظمت الصحة بجدة مؤخراً، ورشة عمل متخصصة بعنوان "الأمن السيبراني للقياديين والمستخدمين"، بهدف تعزيز حماية المعلومات والبيانات المتداولة عبر شبكة الإنترنت من العبث والتخريب والتبديل، أو أي خطر يهددها.واستعرضت الورشة الطرق اللازمة لحماية المعلومات من المخاطر الداخلية والخارجية، كما ناقشت عددًا من المحاور، من أبرزها: التعريف بالمفهوم العام للأمن السيبراني، وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وطرق وآليات التواصل بين الجهات ذات العلاقة، وعرض الأفكار والاستفسارات.وأكدت "الصحة" حرصها على تعزيز مفهوم الأمن السيبراني، وإيضاح مدى خطورة عدم الالتزام بأنظمته، مشيرة إلى أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الورش، وذلك لمتابعة تطبيق والتزام الجهات التابعة للوزارة بالأنظمة والضوابط التي تصدرها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.// انتهى //10:13ت م0030