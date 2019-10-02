طوكيو 3 صفر 1441 هـ الموافق 2 أكتوبر 2019 م واسانخفض مؤشر الأسهم اليابانية القياسي نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم بعدما انكمش نشاط التصنيع في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تقود تباطؤ النمو العالمي.وأغلق المؤشر نيكي منخفضًا 0.49 في المئة إلى 21778.612 نقطة.ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.42 في المئة مسجلًا 1596.29 نقطة.// انتهى //10:14ت م0031