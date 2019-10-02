الرياض 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، غداً، محاضرة بعنوان "الصلاة وفضلها والتحذير من التساهل فيها", يلقيها الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان, وذلك بعد صلاة المغرب في جامع الإمام تركي بن عبدالله - رحمه الله - " الجامع الكبير " وسط مدينة الرياض .ومن المنتظر أن يقوم سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالتعليق على ما جاء في المحاضرة، ويجيب عن أسئلة واستفسارات الحاضرين، كما سيقوم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض - بإذن الله - بنقل مباشر للمحاضرة عبر موقع (periscope.tv/dawazizia).// انتهى //10:27ت م0033