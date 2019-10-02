الدمام 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسأوضحت شركة المياه الوطنية، اليوم، بأنه تم تعويض النقص الحاصل في كميات المياه المحلاة، التي تغذي، الدمام والخبر والظهران والأحساء والقطيف ورأس تنورة وما جاورها، مشيرة إلى أن النقص الحاصل من المياه المحلاة بلغ 50 في المئة من قبل الجهة المختصة، وذلك بسبب انكسار متكرر لخط نقل المياه المحلاة التابع لشركة مرافق بالجبيل، الأمر الذي ترتب عليه خفض كميات الضخ خلال الأيام الماضية.وأوضح رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي بن دبشي الشراري، أن الانكسارات الطارئة في خط المياه المحلاة التابع لشركة مرافق، مازال يسبب إرباك في الخطط التشغيلية للشركة ويؤثر على جودة المياه، مؤكداً سرعة تفعيل خطة الطوارئ التي يتم العمل بها في مثل هذه الحالات الخارجة عن نطاق عمل الشركة، خاصة مع تكرار حدوثها خلال العامين الماضيين، موضحاً أن هناك تواصل مباشر مع الجهة المنتجة للمياه، والتي توقعت انتهاء أعمال الصيانة، مساء السبت القادم، وعودة ضخ المياه إلى طبيعتها.وأضاف الشراري، أن مثل هذه الحالات الطارئة لن تثني الشركة، في أعمالها التطويرية والتوسعية للاستدامة وجودة الإمداد والارتقاء بمستوى خدماتها التي تقدمها لعملائها، بالإضافة إلى زيادة ضخ المياه المحلاة التي يرتفع عليها الطلب خاصة في فصل الصيف.//انتهى//10:32ت م0034