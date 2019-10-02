المدينة المنورة 3 صفر 1441هـ الموافق 2 أكتوبر2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن رياح نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية الأفقية وسيول.وبيّنت الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعلا، وخيبر، والمهد، وبدر، وينبع، ووادي الفرع والعيص ، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الـ 10 مساء.// انتهى //10:34ت م0035