واشنطن 3 صفر 1441 هـ الموافق 2 أكتوبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في واشنطن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت تشارلز أوبراين.وجرى خلال اللقاءين بحث علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //10:41ت م0037