سياسي / وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي يلتقي وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكيين
الأربعاء 1441/2/3 هـ الموافق 2019/10/02 م واس
واشنطن 3 صفر 1441 هـ الموافق 2 أكتوبر 2019 م واس
التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في واشنطن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت تشارلز أوبراين.
وجرى خلال اللقاءين بحث علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
// انتهى //
10:41ت م
0037