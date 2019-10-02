كركوك 3 صفر 1441 هـ الموافق 2 أكتوبر 2019 م واسقتل عشرة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قصف شنه طيران التحالف الدولي استهدف متسللين من عناصر التنظيم غربي مدينة كركوك شمال بغداد.وأفادت مصادر من الشرطة العراقية اليوم أن مجموعة من عناصر داعش حاولت التسلل من مرتفعات جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين باتجاه قريتي المصلخة وتل الذهب التابعة لناحية العباسي في قضاء الحويجة غربي محافظة كركوك، وتصدت لها طائرات التحالف مما أدى إلى مقتل عشرة من عناصر التنظيم.// انتهى //10:52ت م0038