أبها 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومه ورجال المع و سراة عبيده و طريب وظهران الجنوب و محايل.وتوقعت الأرصاد أن يصاحب هذه الأمطار تساقط البرَد على بعض المواقع، إضافة إلى جريان السيول في عددٍ من أودية منطقة عسير.// انتهى //12:25ت م0062