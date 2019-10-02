ليوبليانا 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسوقع مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في جمهورية سلوفينيا اتفاقية تعاون من (7) بنود لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف الأنشطة الداعمة لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وسلوفينيا وخدمة المستثمرين في البلدين.وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بالعاصمة ليوبليانا، على هامش زيارة وفد أصحاب الأعمال السعودي الذي يزور جمهورية سلوفينيا هذه الأيام، حيث قام بتوقيعها كل من نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير محمد ناصر بن سعد، ومديرة غرفة التجارة والصناعة السلوفانية سونيا.وقال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية : إن زيارة الوفد التجاري السعودي تضمنت عقد منتدى أعمال مشترك بحث آفاق ومجالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين ولقاء عدد من المسؤولين الحكوميين ، مشيراً إلى وجود العديد من فرص التعاون بين المملكة وسلوفينيا في العديد من القطاعات الاقتصادية.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وزيادة حجم العلاقات التجارية والأنشطة الاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين من خلال تبادل المعلومات الاقتصادية بين مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في سلوفينيا عن الأسواق والإنتاج والفرص التجارية وتعزيز فرص عقد شراكات بين رجال الأعمال في البلدين، إضافةً لتقديم الجانبين المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة التعاون الاقتصادي وتذليل المعوقات.ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود الاتفاقية قيام مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في سلوفينيا بتبادل المعلومات بشكل منتظم حول فرص التجارة والاستثمار بهدف فتح آفاق جديدة لزيادة التبادل التجاري، وتشجيع عملية تبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض والملتقيات ، والعمل على تبادل المعلومات لتعزيز المشاريع المشتركة والتعاون الصناعي، ومساعدة رجال الأعمال من البلدين في المسائل المتعلقة بالتحكيم وفق المعايير والاتفاقيات الدولية المعتمدة في هذا الشأن ، إضافة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة.// انتهى //12:26ت م0063