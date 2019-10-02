سياسي / القوات الأمنية العراقية تُطلق الرصاص الحي في الهواء لتفريق تظاهرات جديدة في بغداد
الأربعاء 1441/2/3 هـ الموافق 2019/10/02 م واس
بغداد 3 صفر 1441 هـ الموافق 2 أكتوبر 2019 م واس
قامت القوات الأمنية بالعراق مجددًا اليوم بإطلاق الرصاص الحي في الهواء على تظاهرات جديدة بمنطقتين في العاصمة بغداد، في وقت دعا فيه الرئيس العراقي برهم صالح إلى ضبط النفس غداة مقتل متظاهرين اثنين في أعمال عنف.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي في تظاهرتين، في حي الشعب بشمال بغداد، وفي حي الزعفرانية في جنوب العاصمة.
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12:26ت م
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