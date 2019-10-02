بغداد 3 صفر 1441 هـ الموافق 2 أكتوبر 2019 م واسقامت القوات الأمنية بالعراق مجددًا اليوم بإطلاق الرصاص الحي في الهواء على تظاهرات جديدة بمنطقتين في العاصمة بغداد، في وقت دعا فيه الرئيس العراقي برهم صالح إلى ضبط النفس غداة مقتل متظاهرين اثنين في أعمال عنف.وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي في تظاهرتين، في حي الشعب بشمال بغداد، وفي حي الزعفرانية في جنوب العاصمة.// انتهى //12:26ت م0064