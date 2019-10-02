الجزائر 3 صفر 1441 هـ الموافق 2 أكتوبر 2019 م واسبدأت بالعاصمة الجزائرية اليوم، أعمال الدورة الثالثة للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الأفريقية "الأفريبول"، بمشاركة قادة أجهزة الشرطة الأفريقية والأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الأنتربول والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومحافظ السلم والأمن للاتحاد الأفريقي.وتناقش الدورة على مدى يومين، الجوانب التنظيمية والوظيفية للأفريبول إلى جانب تبادل الخبرات ووجهات النظر حول الوقاية ومكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة بما فيها الإرهاب والتطرف العنيف.يذكر أن الأفريبول هي منظمة تسهل تبادل المعلومات بين قوات الشرطة بخصوص الجريمة الدولية والإرهاب والمخدرات والاتجار بالأسلحة، في أفريقيا، وهي أكبر منظمة شرطة في القارة الأفريقية أنشئت يوم 13 ديسمبر 2015 .// انتهى //12:37ت م0066