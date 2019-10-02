جدة 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسوقعت جامعة الملك عبدالعزيز ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أمس، اتفاقية إطارية للتعاون في مجالات البحوث والدراسات والتعليم والتدريب وإنشاء مركز للطاقة، بحضور معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، ومعالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وذلك بمقر المدينة .وأشاد الدكتور السلطان بالتعاون القائم بين الطرفين وخاصة في مجال تعليم وتأهيل مهندسي الطاقة النووية، مما وفر كوادر علمية متميزة للمدينة.من جانبه، أكد معالي مدير الجامعة على حرص الجامعة على تنمية وتطوير مجالات التعاون في الطاقة المتجددة خاصة مع توفر القدرات العلمية المتخصصة بالجامعة.// انتهى //12:42ت م0067