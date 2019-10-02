الطائف 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسيحتفي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف غدًا، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين 2019 بعنوان "الرحلة إلى المساواة العمرية"، بمشاركة آبائنا المسنّين من نزلاء دار الرعاية، وذلك بمتنزه الردف.ويقدم الفرع ضمن الاحتفالية التي تستمر مدة يومين، مجموعة من البرامج المخصصة التي تتناول دور الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهذه الفئة الغالية، إضافة إلى أركان تعريفية عن الخدمات والبرامج الرعوية والتأهيلية التي تقدمها الدار لهذه الفئة، كما يقوم بتوزيع المطويات والكتيبات والنشرات التثقيفية التي تتناول عددًا من المواضيع الخاصة ببرامج رعاية المسنين، وتغذية المسنين والمشاكل النفسية والاجتماعية لكبار السن، والطرق العلمية الصحيحة للتعامل مع كبار السن طبيًا ونفسيًا واجتماعيًا.يذكر أن اليوم العالمي للمسنين هو أحد مناسبات الأمم المتحدة، واعتُمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990م، وحدد الأول من شهر أكتوبر من كل عام ليكون يومًا عالميًا للمسنين ،كما تشارك المملكة المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم العالمي للمسنين إيمانًا بأهمية هذه المناسبة.// انتهى //12:45ت م0069