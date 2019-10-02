لندن 3 صفر 1441 هـ الموافق 2 أكتوبر 2019 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم اهتمامها باجتماعات حزب المحافظين الحاكم السنوي في مدينة مانشستر التي تختتم أعمالها اليوم بكلمة لرئيس الوزراء بوريس جونسون حول الموقف من عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والسياسة التي سيتبعها في المرحلة القادمة.ونقلت الصحف عن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قوله: إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة هو الاحتمال الأكثر ترجيحًا في الوقت الراهن.ونقلت الصحف تحذير هيئة الأرصاد الجوية البريطانية من فيضانات محتملة في أجزاء متفرقة من بريطانيا، وسط استمرار هطول أمطار غزيرة في ويلز ووسط وجنوب انجلترا ما قد تؤدي إلى انقطاع في إمدادات الكهرباء وإغلاق للطرق.ولفتت الصحف الانتباه إلى قيام الصين باستعراض قوتها الصاروخية فوق الصوتية في رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي ظهرت في العرض العسكري الذي أقيم في بكين في ذكرى مرور 70 عامًا على الحكم الشيوعي.وأخبرت الصحف بمقتل شخص على الأقل، وإصابة 200 آخرين في اشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على الفساد وضعف الخدمات العامة ونقص الوظائف.وخلصت دراسة أعدتها الصحف إلى أن المئات من العمال الوافدين إلى قطر يموتون بسبب استغلالهم للعمل لساعات طويلة وفي درجات حرارة عالية أثناء الاستعدادات لمونديال 2022.// انتهى //12:46ت م0070