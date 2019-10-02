الأحساء 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، أمس، رؤساء الأندية الرياضية في محافظة الأحساء، وذلك خلال زيارة سموه للمحافظة.ونوه سموه خلال اللقاء بالقفزات النوعية والدعم اللامحدود، الذي يحظى به القطاع الرياضي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، والدعم السخي الذي تبناه سمو ولي العهد لتطوير المنظومة الرياضية في المملكة.وأكد سموه على ضرورة العمل لتطوير الأندية، بما يتوافق مع اللائحة الجديدة للأندية الرياضية، مبيناً أن سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يعمل من أجل تطوير رياضة الوطن، لكي تنافس في مختلف الألعاب وفي شتى المجالات.وأضاف سموه أن المنطقة الشرقية زاخرة بالمواهب الرياضية في مختلف المجالات، وأنها أبرزت أجيال متعاقبة من الرياضيين، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل مواصلة تطوير ودعم المواهب الرياضية في المنطقة، والمشاركة الفاعله في تحويل المنظومة الرياضية إلى الإحترافية والمؤسسية، مشدداً على أن سمو أمير المنطقة الشرقية لن يدخر جهداً في سبيل دعم وتطوير رياضة المنطقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، متمنياً سموه لأندية الأحساء وأندية المنطقة الشرقية التوفيق في منافسات الموسم الحالي.وفي الختام قدّم رؤساء الأندية الرياضية الشكر والتقدير لسموه على ما تفضل به من توجيهات، وحرصه على تذليل كل العقبات التي تعترض القطاع الرياضي، مضيفين أن الدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو ولي العهد - رعاه الله - نقلة نوعية غير مسبوقة في المجال الرياضي.// انتهى//12:48ت م0071