بروكسل 3 صفر 1441 هـ الموافق 2 أكتوبر 2019 م واسترأس القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الناتو الجنرال أندريه لاناتا اجتماعًا في بروكسل حضره سفراء دول الناتو وأعضاء مجلس شمال الأطلسي واللجنة العسكرية لحلف الناتو حول تأثير التقنيات المدمرة على الأمن في المستقبل.وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ خلال الاجتماع وفق بيان صادر عن الناتو في بروكسل إن التقنيات الناشئة والمدمرة تؤثر تأثيرًا عميقًا على كيفية قيام الحلف الأطلسي بمهامه الأساسية وكيفية فهم هذه التقنيات وتبنيها وتطبيقها ستحدد إلى حد كبير الأمن في المستقبل.// انتهى //12:53ت م0073