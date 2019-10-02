الدمام 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اليوم, اللقاء الأول لرؤساء ورئيسات وحدات الإعلام والاتصال بمكاتب التعليم بالمنطقة، بحضور مدير عام التعليم بالشرقية الدكتور ناصر الشلعان ، ومنسوبي إدارة الإعلام والاتصال بتعليم المنطقة .وأكد الدكتور الشلعان أهمية صناعة وانتقاء البرامج الإعلامية النوعية والهادفة وتوظيفها بما يخدم الميدان التعليمي وإيصال رسالته الحقيقية للمجتمع باعتبار التعليم هو مسؤولية الجميع ، مشيراً إلى سعي وزارة التعليم لبناء رسالة إعلامية هادفة ، وتحقيق عناصر الرؤية الطموحة، والمضي قدمًا في تعزيز صناعة المحتوى الإعلامي في الميدان التعليمي ليمنح فيها الطالب والطالبة مساحة للتعبير عن ذاته وتطلعاته ، وإشراك المجتمع في ذلك لبناء ونهضة الوطن وتحقيق رؤية المملكة 2030م.وأكد أهمية تذليل جميع الصعوبات التي تواجه العمل الإعلامي في الميدان التعليمي ووضع فرص التحسين له لنقل أخبار وأنشطة التعليم بالصورة المشرفة.وأوضح أن خارطة الميدان التعليمي بالشرقية تضم العديد من البرامج والأنشطة الهادفة والمتميزة التي تستحق تسليط الضوء عليها من خلال الإعلام ونقلها للمجتمع ، لافتاً الانتباه إلى أن وسائل الإعلام المختلفة هم شركاء استراتيجيين مع قطاع التعليم، مشيداً بجهود الإعلاميين والإعلاميات المشاركين في فعاليات تعليم المنطقة.واستعرض مدير إدارة الاعلام والاتصال بتعليم المنطقة سعيد الباحص خلال اللقاء ، ملامح خطة عمل إدارة الإعلام والاتصال ، بينما استعرض المساعد لشؤون الإعلام خالد البلاهدي، مهام رؤساء ورئيسات وحدات الاعلام والاتصال بمكاتب التعليم والمنسقين الإعلاميين.بدورها استعرضت مشرفة الإعلام والاتصال ثريا العيسى جانب من فرص التحسين لعمل المنسقين الإعلاميين.واختتم اللقاء بنقاش مفتوح مع مدير عام تعليم المنطقة تخلله الرد على استفسارات المشاركين.// انتهى //14:13ت م0103