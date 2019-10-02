الطائف 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسنظمت أمانة محافظة الطائف ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات ورشة عمل للتعريف باللائحة الفنية السعودية للإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الغربي.وجرى خلال ورشة العمل استعراض اللائحة من قبل المختصين بفرع الهيئة العامة الغذاء والدواء بالقطاع الغربي بتواجد المختصين من الإدارة العامة لصحة البيئة وأقسام صحة البيئة بالبلديات الفرعية، حيث جرى تحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذ اللائحة ودور المراقبين الصحيين أثناء الجولات الميدانية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة.وشدد مدير عام صحة البيئة على أهمية تكثيف الجولات الميدانية وإلزام أصحاب المنشآت الغذائية بتطبيق اللائحة وفق الضوابط والاشتراطات الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء والمتمثلة في عرض مكونات الأطعمة المسببة للحساسية في مكان واضح بالمنشآت الغذائية كافة, والتي تتمثل في القشريات والأسماك ومنتجاتها والبيض ومنتجاته، والفول والخردل، والمكسرات والسمسم وخلاف ذلك، وتطبيق أقصى العقوبات على المتهاونين وغير المتجاوبين وذلك حرصاً على صحة وسلامة المستهلك.// انتهى //14:22ت م0107