الدمام 03 صفر 1441 هـ الموافق 02 أكتوبر 2019 م واسأعلنت بلدية محافظة القطيف عن طرح 6 فرص استثمارية ضمن 70 فرصة استثمارية متنوعة تدعم احتياجات المجتمع ومتطلباته وإثراء الخارطة الاستثمارية في المحافظة.وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن الفرص الاستثمارية المطروحة ضمن خطة البلدية الاستثمارية لهذا العام تشمل الأنشطة السياحية والترفيهية والتجارية والخدمية، مشيراً إلى أن الفرص المطروحة ستكون بنظام مزايدات.وبين أن الفرص المطروحة هي مشروعي إنشاء سوق نفع عام في سيهات والعوامية وأربعة مشاريع استثمار في أسواق قائمة في الرويحة والدريدي وحزم أم الساهك والخترشية بعدد 22 محلاً تجارياً لكل سوق وبمساحة بناء 645.75م2 ، مشيراً إلى أن سوق النفع العام في سيهات يقع في حي النور على مساحة 22.500م2 بمساحة يقام على مساحة 60% بناء، وأن السوق التجاري للإنشاء في العوامية يقع في مخطط ش ق/ 1264 على مساحة 6642م2.ودعا المهندس الحسيني الراغبين في الاستثمار التواصل مع البلدية من خلال البريد الإلكتروني لإدارة تنمية الاستثمارات (investment@eqatif.gov.sa)، أو التواصل عبر الأرقام 8669322 ، 8669325.// انتهى //14:23ت م0108